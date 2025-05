Calciomercato Juve LIVE | Tudor guiderà i bianconeri al Mondiale novità sul futuro di Conte

Segui in tempo reale tutte le novità sul calciomercato della Juventus: da Tudor che guiderà i bianconeri al mondiale alle speculazioni sul futuro di Conte. La dirigenza sta intensificando gli sforzi per rinforzare la rosa in vista del mercato invernale, mentre trattative e affari si susseguono. Rimani aggiornato con le ultime indiscrezioni, incontri e sviluppi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: LUNEDÌ 25 MAGGIO 2025... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Tudor guiderà i bianconeri al Mondiale, novità sul futuro di Conte

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose. continua a leggere

Tudor sarà l'allenatore della Juventus al Mondiale per Club - L'agente dell'allenatore in esclusiva a Sky Sport: "Tudor e Giuntoli si sono parlati dopo la partita di Venezia e Igor rispetterà l'impegno preso. Non metterà nessuna fretta alla società, ma ... Secondo sport.sky.it

Pagina 0 | Ardoino esulta per la Juve e si propone per i rinforzi di calciomercato: il messaggio social - Ardoino esulta per la Juve e si propone per i rinforzi di calciomercato: il messaggio social ... Come scrive tuttosport.com

Tudor ritrova Koopmeiners e dribbla il futuro: “Le altre cose non contano” - Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Venezia ... Secondo calciomercato.it