Calciomercato Juve la Champions stravolge i piani della dirigenza | pronti questi colpi con cui dare il bentornato a Conte! La lista

La qualificazione della Juventus alla prossima Champions League ha sconvolto i piani della dirigenza, riaccendendo l’entusiasmo per un mercato che potrebbe segnare il ritorno di Conte. Con alcuni colpi mirati, la Juve punta a rinforzare la squadra e rispondere alle ambizioni europee. Scopriamo insieme la lista degli obiettivi per dare nuova linfa e vitalità al progetto bianconero.

Calciomercato Juve, la Champions stravolge i piani della dirigenza: pronti questi colpi con cui dare il bentornato a Conte! La lista degli obiettivi. Centrata all'ultima giornata la qualificazione alla prossima Champions League il calciomercato Juve iniziare a programmare i colpi per la sessione estiva ormai alle porte. I bianconeri avrebbero già pronti alcuni colpi con cui dare il bentornato a Conte. In cima alla lista dei desideri c'è Osimhen che il Napoli è pronto a vendere, insieme a lui in lista anche David, Gyokeres e Retegui. Resiste sullo sfondo anche l'idea Ndoye, mentre a centrocampo il primissimo nome è Tonali del Newcastle...

