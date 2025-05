Calciomercato Juve conferme sull’incontro con l’entourage di David Tutte le novità sul possibile colpo a zero dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus si anima con nuove indiscrezioni riguardanti un possibile colpo a zero. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, ci sono conferme su un incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Jonathan David. Scopriamo tutte le novità su questa trattativa che potrebbe regalare un rinforzo importante alla squadra di Allegri.

Come riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, su X c'è un importante aggiornamento di calciomercato Juve. Le ultime novità sul futuro di Jonathan David. DAVID – «Abbiamo accostato David al Napoli l'8 maggio.

