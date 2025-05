Calciomercato Juve | confermato l’incontro con l’attaccante ma l’offerta migliore è ancora del Napoli Novità sull’obiettivo

Nel calciomercato estivo, la Juventus ha confermato un incontro con l'attaccante obiettivo, ma il Napoli sembra avere l'offerta migliore. Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia, ha fornito nuovi aggiornamenti su questa scintillante trattativa. Scopriamo le ultime novità e come si stanno sviluppando le trattative per il bomber in questione.

Calciomercato Juve: confermato l'incontro, ma il Napoli fa sul serio per l'attaccante. L'indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, su X ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve. Le ultime novità sul futuro di Jonathan David: il Napoli fa sul serio. DAVID – «Abbiamo accostato David al Napoli l'8 maggio. Pochi giorni fa abbiamo aggiunto che l'offerta migliore è del club di De Laurentiis. Venerdì sera abbiamo svelato un incontro in programma con la Juventus e fino a quel momento bisognerà aspettare».

