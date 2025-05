Calciomercato Inter | Sucic entusiasta per il suo futuro in nerazzurro

Petar Sucic è il primo grande colpo del calciomercato dell'Inter e il giovane talento classe 2003 si mostra entusiasta per il suo futuro in nerazzurro. Dopo aver lasciato la Dinamo Zagabria, il centrocampista ha chiuso la sua avventura croata nel migliore dei modi, segnando il gol decisivo nella vittoria per 1-0. Ora, Sucic si prepara ad affrontare una nuova entusiasmante sfida in Serie A.

Come ormai risaputo da settimane, il primo colpo del calciomercato Inter, porta il nome di Petar Sucic. Centrocampista classe 2003 in forza, ancora per qualche giorno, alla Dinamo Zagabria. Nella giornata di ieri il croato ha salutato il suo club segnando il gol del decisivo 1-0 casalingo contro il Varazdin.

