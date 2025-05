Calciomercato Inter LIVE | pronto il riscatto di Zalewski blitz di Ausilio per Bonny

Resta aggiornato sulle ultime novità del calciomercato dell'Inter! Oggi ti portiamo in diretta tra trattative, riscatti e blitz strategici. Con il possibile riscatto di Zalewski e l'interesse per Bonny, il lavoro di Ausilio è incessante. Scopri tutte le indiscrezioni e gli affari conclusi mentre il club continua a cercare i profili giusti per rafforzare la squadra. Seguici per non perdere nemmeno un colpo!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

