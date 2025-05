Calciomercato Genoa quell’attaccante fa sognare i tifosi! I rossoblu tentano la trattativa per un predestinato

Il calciomercato del Genoa si infiamma con un'ottica di rinforzo offensivo: i rossoblu puntano a strappare Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005. Quest'anno, Esposito si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, alimentando le speranze dei tifosi genoani in un possibile acquisto che potrebbe trasformare le sorti della squadra.

Francesco Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più caldi del momento nel panorama calcistico italiano. L'attaccante classe 2005 sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia dello Spezia, trascinando i liguri a suon di gol fino alla finale dei

