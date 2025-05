Calciomercato estero Bruno Fernandes tentato dall’Arabia Possibile addio del portoghese ma c’è un blocco

Il calciomercato estero vede Bruno Fernandes al centro di voci intriganti, con l'Arabia Saudita pronta a tentarlo con un'offerta attraente. Tuttavia, un possibile addio del portoghese sembra ostacolato dalla resistenza del suo spogliatoio, che potrebbe opporsi a una sua partenza. Il Manchester United si prepara a ridefinire la rosa dopo una stagione deludente, e le scelte su Fernandes potrebbero avere un impatto significativo.

Calciomercato estero, Bruno Fernandes tentato dall'Arabia. Possibile addio del portoghese, ma lo spogliatoio si oppone Al termine di una stagione sicuramente deludente, il Manchester United inizia a fare i conti con il futuro di alcuni membri della rosa in vista della prossima stagione. Tra questi c'è certamente il destino di Bruno Fernandes, una delle poche ...

