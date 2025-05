Calciomercato ecco il Milan di Tare | i sacrificabili e tre obiettivi di livello

Nel calciomercato estivo, il Milan di Igli Tare si prepara a operare significativi rinnovamenti. Con una strategia mirata, il direttore sportivo dovrà gestire non solo i sacrifici di calciatori attualmente in rosa, ma anche individuare tre obiettivi di alto livello per rafforzare la squadra. Scopriamo le mosse chiave che plasmeranno il futuro rossonero.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, avrà molto da fare nel calciomercato estivo. Tanto in entrata quanto in uscita.

