Calciomercato Como novità molto importanti su Cristante Fumata bianca a breve? Ecco l’indiscrezione

Il calciomercato del Como si infuoca con importanti novità riguardanti la trattativa per il centrocampista Cristante. Con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie A, il club si prepara a chiudere l'accordo, con fumata bianca attesa a breve. Scopriamo insieme i dettagli di questa indiscrezione.

Calciomercato Como, novità molto importanti per quanto concerne la trattativa per comprare il centrocampista Cristante Il calciomercato Como si prepara con entusiasmo e determinazione alla prossima stagione in Serie A e comincia a muovere i primi passi sul mercato per costruire una squadra competitiva. Il club lariano, dopo la promozione, punta a rinforzare l’organico con ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com