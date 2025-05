Calcio Uisp a 11 | Real Chiappa e Sarzana si contendono un posto in finale

Il 26 maggio 2025, Real Chiappa e Sarzana si affronteranno nella semifinale playoff del campionato a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. In palio c'è un prezioso posto in finale contro La Serra, mentre nel primo quarto di finale il Cgs R. ha già messo in mostra il proprio talento. Chi riuscirà a conquistare il sogno dello scudetto?

La Spezia, 26 maggio 2025 – Real Chiappa e Sarzana si sfideranno nella semifinale playoff per accedere alla finalissima contro La Serra, per cercare di conquistare lo scudetto del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Nel primo quarto di finale il Cgs Real Chiappa ha superato l' Amatori Per Lucio 3-0, con reti di Agrifoglio, Corvi e Diamante, mentre il Sarzana Calcio ha pareggiato con l' Amatori Castelnuovo 2-2 (reti di Giubasso e Cidale, a cui hanno risposto Pasciutti e Biselli), ma è passata in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Per quanto riguarda invece i playout, retrocede il Bagnone, che non si presenta alla prima delle due sfide contro il Ritrovo Filetto, mentre nell'altra sfida il Cpo Agriturismo La Sarticola viene battuto in casa dai Blues Boys 0-1 con rete di El Ammari... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: Real Chiappa e Sarzana si contendono un posto in finale

