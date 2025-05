Calcio paralimpico | finale a Pisa La grande festa con Gigi Buffon

Il 26 maggio 2025, Pisa si prepara a vivere un evento indimenticabile: la Finale Nazionale di calcio paralimpico e sperimentale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Una due giorni di emozioni e sfide, arricchita dalla presenza di Gigi Buffon, simbolo di sportività e integrazione. Un’occasione unica per celebrare il talento e la determinazione degli atleti, trasformando il campo in un palcoscenico di festa e condivisione.

Pisa, 26 maggio 2025 – Una grande festa alla fine della due giorni di Tirrenia con Gigi Buffon. Sabato e domenica di sfide sul campo per la Finale Nazionale della divisione calcio paralimpico e sperimentale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. "Una presenza preziosa sul nostro territorio", commenta l'assessore allo sport Frida Scarpa. "Esistono solo tre centri del genere in tutta Italia tra cui il nostro unico e completamente inclusivo: oltre 43 ettari senza barriere architettoniche, il grande polmone verde di Pisa. Ospita atleti e grandi eventi come questo portando avanti il messaggio che lo sport è per tutti e di tutti e il calcio è uno degli sport piĂą popolari insieme al ciclismo, ne abbiamo avuto da poco un esempio importante con il Giro d'Italia...