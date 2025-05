Calcio Napoli tra gioia scudetto e dubbi sul futuro | De Bruyne e non solo per convincere Conte

Mentre la città di Napoli festeggia con entusiasmo la conquista dello scudetto, il futuro della squadra solleva interrogativi. Con Antonio Conte nel mirino e l’obiettivo di tenere a bada la pressione della Juventus, il presidente De Laurentiis è al lavoro per garantire una continuità di successi. I tifosi sperano che la gioia attuale si traduca in una stagione all'insegna di nuove conquiste.

Mentre la città si gode la gioia per lo scudetto, il Calcio Napoli pensa già a un futuro in cui, si spera, possa esserci anche Antonio Conte. E il presidente De Laurentiis è già al lavoro per trovare il modo per respingere la corte della Juve. Napoli e il Calcio Napoli oggi si godranno l'ultimo

