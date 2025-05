Calcio Napoli Conte | Abbiamo dato tutto quello che avevamo per i tifosi

Antonio Conte, allenatore del Calcio Napoli, ha espresso la sua gratitudine ai tifosi durante la celebrazione dello scudetto, percorrendo in bus scoperto il lungomare di Napoli. Sottolineando l’importanza della piazza partenopea, ha affermato: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo”, riflettendo la passione e l’impegno della squadra in un momento di grande gioia per la città.

Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, ha parlato dal bus scoperto che ha percorso il lungomare partenopeo per la festa scudetto. "Questa è una piazza meravigliosa, che dà tanto e chiede tanto. Gli abbiamo dato tutto quello che avevamo". Così Antonio Conte, tecnico del Calcio Napoli, ai microfoni di RaiSport sul bus che ha

