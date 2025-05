Calcio Napoli ADL annuncia | De Bruyne ha già comprato una villa Conte? Tifosi stiano tranquilli

Durante la festa scudetto sul lungomare, il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha svelato una clamorosa indiscrezione di mercato: Kevin De Bruyne avrebbe già acquistato una villa in città. Rivolgendosi ai tifosi, De Laurentiis ha assicurato che il futuro del Napoli è luminoso e che la squadra continuerà a competere ai massimi livelli.

Il presidente del Calcio Napoli, alla festa scudetto sul lungomare, lancia la bomba di mercato annunciando di aver già parlato con Kevin De Bruyne e la sua famiglia. "I tifosi devono stare tranquilli. Nel futuro ci sarà sempre un Napoli con la capacità di dire la sua". Così Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro,

