Calcio i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali | Coppola tra i 27 di Spalletti

L'Italia si prepara a dare il via al suo cammino verso i Mondiali 2026 con le convocazioni ufficiali di Luciano Spalletti. Tra i 27 giocatori scelti, spicca la presenza di Coppola. Gli azzurri esordiranno nel Gruppo I affrontando la Norvegia ad Oslo il 6 giugno, seguiti dalla sfida casalinga contro la Moldavia a Reggio Emilia il 9 giugno, entrambe alle 20.45.

Inizia il cammino dell'Italia nel Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri esordiranno in Norvegia, ad Oslo, venerdì 6 giugno, poi affronteranno la Moldavia in casa a Reggio Emilia lunedì 9 giugno, ed in entrambi i casi i match inizieranno alle ore 20.45. Gli azzurri hanno già osservato i due turni di riposo in occasione nel doppio confronto perso con la Germania nei quarti di finale della Nations League 2025 di calcio: gli azzurri a causa della sconfitta con i teutonici sono finiti nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha diramato l'elenco dei 27 convocati per il doppio confronto: i primi 21 azzurri saranno in raduno a partire da sabato 31 maggio, mentre i 6 calciatori di Inter e PSG che disputeranno la finale di Champions League si uniranno ai compagni nella serata di lunedì 2 giugno...

