Calcio giovanile l' Edelweiss Jolly conquista il terzo Torneo primavera

L'Edelweiss Jolly si è aggiudicato il terzo Torneo Primavera, segnando un trionfo nel calcio giovanile. Domenica, l’Antistadio 1 di Forlì ha ospitato l'evento riservato alla categoria Primi Calci 2017, co-organizzato da Futball Cava Ronco e Forlì Football Club. La manifestazione ha visto la partecipazione di dodici squadre giovanili, offrendo un entusiasmante spettacolo di talento e sportività.

