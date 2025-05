Calcio Estate azzurra in diretta Rai tra qualificazioni Mondiali Europei Under 21 e Women' s EURO

Quest'estate, Rai si prepara a trasmettere un'intensa stagione calcistica, con le Nazionali italiane protagoniste in diretta. Tra le qualificazioni ai Mondiali e gli Europei Under 21 e Women’s Euro, gli appassionati potranno seguire ogni momento delle competizioni. Rai Pubblicità ha delineato una programmazione ricca e variegata, sottolineando l'importanza di questi eventi nel panorama sportivo italiano.

Rai PubblicitĂ ha presentato la sua politica e programmazione per un'estate intensamente calcistica, che vedrĂ le Nazionali italiane protagoniste sui canali Rai. La proposta televisiva si concentra su eventi di rilievo, offrendo un'ampia copertura agli appassionati. Il focus principale dell'estate calcistica Rai è il percorso della Nazionale maschile di Luciano Spalletti verso... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Calcio Estate azzurra in diretta Rai, tra qualificazioni Mondiali, Europei Under 21 e Women's EURO

