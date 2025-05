Il Lecce si prepara ad affrontare una nuova stagione, inaugurando il campionato 2025-2026 con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I salentini, attesi da un match in casa contro la Juve Stabia, potrebbero sfidare la vincente di un intrigante incontro tra Milan e Bari, addirittura senza aver ancora chiuso il capitolo della salvezza. L'entusiasmo è alle stelle, pronti a ripartire!

Neanche il tempo di salvarsi e il Lecce sa gi√† come ricomincer√†. La stagione calcistica 2025-2026 dei salentini partir√† ad agosto dai trentaduesimi di finale di coppa Italia, in casa con la Juve Stabia. In caso di successo il Lecce affronterebbe la vincente di Milan-Bari che, appunto, costituir√† il debutto ufficiale nella prossima stagione calcistica per i biancorossi pugliesi. ¬† ¬† ¬† ¬† L'articolo Calcio, coppa Italia: per il Bari subito il Milan (poi per il Lecce?) Stagione 2025-2026 proviene da Noi Notizie.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it