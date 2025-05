cala la domanda di lavoro a pisa 120 posti in meno a maggio

A maggio 2025, la domanda di lavoro a Pisa subisce una contrazione, con 120 posti in meno, segnando un calo del 3%. In contrasto, le province limitrofe di Lucca e Massa-Carrara mostrano segnali di crescita, con aumenti delle assunzioni rispettivamente del 6% e del 13%. Questa situazione evidenzia un'andamento divergente nel mercato del lavoro nella regione, con quasi 10.000 assunzioni programmate complessivamente.

Pisa, 26 maggio 2025 - Le assunzioni previste dalle imprese delle province di Lucca e Massa-Carrara aumentano rispettivamente del 6% e del 13% nel mese di maggio 2025, mentre a Pisa si registra un calo del 3%. Complessivamente, si tratta di quasi 10.000 assunzioni programmate dalle imprese del territorio per il mese di maggio. La crescita è trainata in particolare dal settore dei servizi, con un aumento significativo della domanda nel comparto turistico, probabilmente legato alle positive aspettative per la stagione estiva, che vede molte attività già operative a maggio. Al contrario, il commercio mostra segnali di debolezza...