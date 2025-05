cadavere affiora dal fiume choc in centro

Un macabro rinvenimento ha scosso il centro di Senigallia, dove un cadavere è affiorato nel fiume Misa. L'allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, attirando immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L'episodio ha suscitato preoccupazione e curiosità tra i residenti e i passanti, portando a una rapida indagine su quanto accaduto.

Senigallia (Ancona), 26 maggio 2025 – "C'è un cadavere nel fiume". L'allarme è stato lanciato oggi poco dopo le 18 da un uomo che stava camminando lungo il Misa a pochi passi dal ponte degli Angeli. Sul posto si sono subito precipitati carabinieri, polizia, vigili del fuoco e un'ambulanza: un tripudio di sirene in pieno centro storico che ha attirato l'attenzione di tanti curiosi che si sono fermati e hanno assistito alle operazioni di soccorso. Chiuso il tratto di via Portici Ercolani, compreso tra il Foro Annonario e il ponte 2 Giugno. Il transito dei pedoni è stato garantito solo su via Portici Ercolani...