Cacciari | In America non frega niente a nessuno di Harvard Il filosofo gela gli intellettuali italiani video

Massimo Cacciari, durante un intervento nel programma "Accordi e Disaccordi", offre una riflessione incisiva sul dibattito che coinvolge Harvard e la figura di Donald Trump. Il filosofo italiana sottolinea l'indifferenza dell'America verso le controversie accese in Italia, rivelando che l'interesse per la prestigiosa università è più una questione interna che esterna, alimentando polemiche tra gli intellettuali nostrani.

Trump al l’attacco di Harvard? E qual’è la novità? Il filosofo Massimo Cacciari mette nella giusta proporzione il dibattito che in verità sta appassionando più gli anti trumpiani in Italia che altrove. Il filosofo parla durante una puntata di Accordi e Disaccordi sul Nove. L’Università di Harvard e sostanzialmente gli ateneri liberal sono sempre stati “un’ossessione di Trump”. Sotto questo punto di vista il dibattito non segna “nessuna novità”. Il presidente Usa “è da sempre è l’esponente di una élite economico finanziaria e politica che si è sempre contrapposta all’intellighenzia liberal americana rappresentata da Hollywood ” Ecco, i due “nemici” di Trump sono Hollywood e Harvard”... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cacciari: “In America non frega niente a nessuno di Harvard”. Il filosofo “gela” gli intellettuali italiani (video)

Cacciari contro l’Unione Europea: “L’Europa è solo una provincia degli Usa. E l’Italia conta come il due di bastoni con la briscola denari” - Le dure parole del filosofo Massimo Cacciari sulla Conferenza di Monaco di Baviera e sulla politica europea nel conflitto tra Mosca e Kiev. Senza mezzi termini, Massimo Cacciari ha criticato l ... 🔗msn.com scrive

Massimo Cacciari: «Dopo aver letto Nietzsche ho deciso di non sposarmi. E della morte non me ne frega nulla» - Massimo Cacciari, a 74 anni ... Pensa mai alla morte? «Non me ne frega nulla. Ci penso continuamente, ma nei termini in cui ci pensava Spinoza, ma anche Platone, tante volte citati senza capirci ... 🔗Segnala corriere.it

Dazi Usa, Cacciari non ha dubbi: "L'Europa non risponda o peggiora la situazione. Trattare e perderci il meno possibile" - Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e filosofo ... un notevolissimo vantaggio in termini di bilancia commerciale con l'America. Cerchiamo di perderci il meno possibile a questo punto". 🔗Come scrive affaritaliani.it