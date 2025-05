Caccia NATO fanno rotta sulla guerra aerea in Ucraina ma potrebbe non bastare

L'Olanda ha recentemente completato la consegna di 24 F-16 all'Ucraina, segnando un passo significativo nel potenziamento della capacità aerea del paese. Tuttavia, nonostante questa fornitura, i tempi lunghi per l'arrivo di ulteriori caccia potrebbero rendere difficile un'immediata svolta nel conflitto. Questo articolo esplora le implicazioni di tali consegne e le sfide che l'Ucraina deve affrontare nella sua lotta contro l'aggressione.

