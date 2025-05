Byd affonda dell’86 per cento in Borsa | i tagli ai prezzi spaventano gli investitori

Le azioni di BYD e di altri produttori cinesi di veicoli elettrici hanno subito un forte ribasso lunedì, con un crollo dell'8,6% per il gigante di Shenzhen, a seguito dell'annuncio di significativi tagli ai prezzi su oltre 20 modelli. Questa strategia ha destato timori tra gli investitori, influenzando negativamente anche i titoli di Geely, Li Auto, Xpeng e Great Wall Motors.

Lunedì le azioni di Byd e di altri produttori cinesi di veicoli elettrici sono crollate, dopo che il colosso con sede a Shenzhen ha annunciato un'ondata di tagli ai prezzi su oltre 20 modelli. Il titolo, quotato a Hong Kong, ha perso l'8,6 per cento, mentre Geely, Li Auto, Xpeng e Great Wall Motors hanno registrato cali tra il 4 e il 9 per cento. La mossa di Byd rilancia una guerra dei prezzi iniziata lo scorso anno da Tesla, in un mercato – quello cinese – dove oggi competono più di 100 marchi. Tra le riduzioni più significative c'è quella della Seagull, una compatta elettrica venduta ora a soli 55...

