Busto Arsizio piazza Vittorio Emanuele II in cerca d’identità

Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio, nel cuore di Varese, è in un costante processo di ricerca della propria identità. Dopo un significativo restyling e la realizzazione di un prestigioso complesso residenziale, la piazza ha abbandonato il degrado, ma si trova ora a dover riadattare il suo spazio pubblico, con lo spostamento del Monumento ai Caduti che invita a riflettere su memoria e modernità.

Busto Arsizio (Varese) – Una piazza in cerca di identità. Piazza Vittorio Emanuele II dopo il restyling di alcuni anni fa, con la realizzazione di un prestigioso complesso residenziale che fa da cornice e dunque la cancellazione del degrado e lo spostamento del Monumento ai Caduti, intervento che fu oggetto di polemiche, ritenuto necessario per realizzare il parcheggio sotterraneo che invece rimase nel cassetto, non decolla. E l'area oggi è vuota. Nel frattempo il Monumento nel 2010 è stato trasferito in piazza Trento e Trieste, diventato un enorme spartitraffico. L'altra sera alla Galleria Boragno un incontro organizzato dal'associazione PoliticaMente, fondata dall' ex assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, dedicato proprio alla piazza, è stato molto partecipato, c'erano professionisti che hanno presentato le loro relazioni e cittadini...

