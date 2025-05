Buongiorno | Sapevamo che solo sacrificandoci potevamo arrivare all’obiettivo

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha condiviso emozioni e riflessioni durante i festeggiamenti per il quarto scudetto della squadra. Intervenuto ai microfoni della Rai, ha sottolineato l'importanza del sacrificio collettivo per raggiungere questo ambizioso traguardo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni significative.

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni della Rai, durante i festeggiamenti del quarto scudetto sul pullman celebrativo. A seguire un estratto delle sue parole. Le parole di Buongiorno. «Sapevamo tutti quanti di dover sacrificarci per dare il massimo. Solo così saremmo potuti riuscire ad arrivare all'obiettivo. Ce l'abbiamo fatta e ora siamo qui», è quanto dichiarato da parte dell'ex difensore del Torino. Dopo aver lasciato il club di una vita, con il quale era cresciuto, il roccioso centrale si è subito distinto come totem della retroguardia meno battuta d'Europa...

