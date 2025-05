buon compleanno luca toni olga bisera juan cuadrado…

Oggi celebriamo un insieme speciale di compleanni! Tanti auguri a Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado e tanti altri volti noti del mondo dello sport, della musica e della cultura. Un momento per onorare i loro successi e contributi straordinari. Che ogni nuovo anno porti loro gioia, serenità e nuove conquiste!

Buon compleanno Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna. Oggi 26 maggio compiono gli anni: Tommaso Giuntella, giornalista; Guglielmo Scheibmeier, bobbista; Mario Marini, ex calciatore, allenatore; Luigi Mazzella, giurista, politico; Carlo Molfese, attore, impresario; Pier Giorgio Licheri, politico; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore tv; Livio Trapè, ex ciclista; Giorgio Pestelli, musicologo, accademico, critico musicale; Cesare Fiorio, dirigente sportivo; Giancarlo Magi, ex calciatore; Olga Bisera, attrice, giornalista, scrittrice... 🔗 Leggi su Romadailynews.it