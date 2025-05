Bullismo spaccio e violenze domestiche A Lecco 100 segnalazioni con YouPol da inizio anno

A Lecco, le segnalazioni di bullismo, spaccio e violenze domestiche tramite l'app YouPol sono triplicate, raggiungendo le 103 nel 2025. Questo incremento, quasi una segnalazione al giorno, evidenzia un crescente utilizzo del "poliziotto digitale" da parte dei cittadini. L'articolo esplora l'impatto di questo strumento e l'importanza della comunitĂ nella lotta contro fenomeni sociali preoccupanti.

Lecco, 26 maggio 2025 – Triplicano a Lecco e provincia le segnalazioni a YouPol, il poliziotto digitale sempre in tasca. Nel primi quattro mesi e mezzo di quest'anno sono state 103: quasi una al giorno, il triplo delle 32 dello steso periodo dell'anno scorso. YouPol. YouPol è un’app per smartphone, tablet e computer, nata nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e agenti della Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la pandemia da Covid e il lockdow si è rivelata però molto utile anche per segnalare casi di violenze domestiche... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bullismo, spaccio e violenze domestiche. A Lecco 100 segnalazioni con YouPol da inizio anno

