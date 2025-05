Buio fango paura | famiglia inglese impantanata con l' auto a Lercara intervento salvavita dei carabinieri

Una famiglia di turisti inglesi ha vissuto momenti di paura e angoscia quando la loro auto è rimasta impantanata nel fango durante la notte nelle campagne di Lercara Friddi. Grazie a un intervento tempestivo e provvidenziale dei carabinieri, i membri della famiglia sono stati tratti in salvo, riportando luce e sicurezza in una situazione che si era fatta sempre più critica.

Buio, fango paura. Intervento provvidenziale dei carabinieri che hanno soccorso una famiglia di turisti inglesi dispersa nelle campagne di Lercara Friddi. E' successo nelle scorse ore, nel cuore della notte. Seguendo le indicazioni del navigatore satellitare per raggiungere una struttura... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Buio, fango paura: famiglia inglese impantanata con l'auto a Lercara, intervento salvavita dei carabinieri

