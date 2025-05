Buche raddoppiate negli ultimi tre anni per i cambiamenti climatici

Negli ultimi tre anni, le strade di Bologna hanno visto un aumento quasi doppio delle buche, attribuibile ai cambiamenti climatici. Gli interventi per ripararle sono passati da 5.000 a quasi 10.000 all'anno, rivelando un crescente impatto delle condizioni climatiche sulle infrastrutture cittadine. Questa preoccupante tendenza è stata discussa oggi in commissione comunale.

Negli ultimi tre anni sulle strade di Bologna le buche sono quasi raddoppiate, "per effetto dei cambiamenti climatici". Gli interventi di chiusura sono infatti passati dalle 5.000 all'anno prima delle alluvioni ai quasi 10.000 attuali. È il dato emerso questa mattina in commissione in Comune, nel... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Buche raddoppiate negli ultimi tre anni per "i cambiamenti climatici"

Buche raddoppiate in città negli ultimi tre anni - Negli ultimi tre anni gli interventi per chiudere le buche sono passati da 5.000 a quasi 10.000. Il Comune aumenta i fondi per manutenzione ordinaria e straordinaria, ma il 30% dei lavori non è a rego ... 🔗Da bolognatoday.it

Dissesto idrogeologico a Roma, buche e voragini: quintuplicate in otto anni, 44 negli ultimi tre mesi - Le buche e le voragini nella Capitale sono cresciute in modo esponenziale. Tanto che negli ultimi otto anni c’è ... In questi primi tre mesi del 2018, tra crateri, cedimenti, buche si sono ... 🔗Scrive roma.corriere.it