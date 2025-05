Buchanan futuro incerto | l’Inter resta vigile! La situazione

Tajon Buchanan sta vivendo un momento di grande successo in Spagna, dove si sta imponendo come protagonista nel Villarreal. Tuttavia, il suo futuro all'Inter resta incerto, poiché i nerazzurri non lo considerano parte dei loro piani. Con la possibilità di un nuovo prestito all'orizzonte, la situazione del giovane esterno canadese rimane sotto osservazione da parte della dirigenza interista.

Tajon Buchanan ha convinto in Spagna. Allo stesso tempo però, l'esterno canadese non rientra nei progetti dei nerazzurri che proveranno a spedirlo ancora in prestito. ADDIO – Tajon Buchanan nel corso dell'attuale stagione, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel Villarreal, ormai matematicamente qualificato alla prossima Champions League grazie al quinto posto conquistato con diverse giornate d'anticipo. In un finale di stagione in cui il tecnico concede spazio anche alle cosiddette seconde linee, l'esterno canadese continua a lasciare il segno. Buchanan ha firmato l'assist per il momentaneo 2-0 nella sfida contro il Siviglia, poi conclusa con un netto 4-2 a favore del Submarino Amarillo...

