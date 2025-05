Bucci | Complimenti a Silvia Salis ora si lavori per la crescita di Genova assieme se c' è la volontà | Video

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, commenta con respect il successo di Silvia Salis, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per la crescita di Genova. Nonostante le sfide e le offese personali, Bucci riconosce la vittoria della Salis come un'opportunità per unire le forze e promuovere il progresso della città.

"Ha fatto meglio di noi perché ha vinto, su questo non c'è dubbio. Se sapessi perché abbiamo perso non avremmo perso. Io sono stato offeso molte volte, ora ha vinto Silvia Salis e si lavori assieme", queste le parole del presidente di Regione Liguria Marco Bucci alla vittoria della candidata di centrosinistra. "Spero ci sia la volontà per collaborare per la crescita della città e non la decrescita di Genova, sono positivo". Piciocchi? "Era il miglior candidato che avevamo". Tutta la diretta su Il Secolo XIX... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bucci: "Complimenti a Silvia Salis, ora si lavori per la crescita di Genova assieme se c'è la volontà" | Video

