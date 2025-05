Btp Italia | torna il bond anti-inflazione ma achi conviene davvero? Il titolo e tutti i conti

Il BTP Italia torna protagonista con un'emissione antiinflazione che attira l'attenzione degli investitori. Oggi è stato annunciato il tasso minimo garantito, legato all’andamento del costo della vita. Se si attesta intorno al 2%, potrebbe risultare interessante. Ma chi realmente trarrà beneficio da questa offerta pubblica? Analizziamo i dettagli e i calcoli per valutare se conviene investire in questo titolo.

Oggi l'annuncio del tasso minimo garantito dell'emissione agganciata al costo della vita. Se sarà vicino al 2% può essere considerato generoso. Come valutare l'offerta pubblica...

Da una parte c'è Donald Trump e la minaccia di scatenare contro l'Europa una scontro commerciale combattuto con dazi al 50% sulle importazioni statunitensi dal Vecchio

