Btp Italia | tasso all' 185% rendimento a chi conviene quanto investire e quali sono i requisiti Il 27 maggio la nuova emissione Ecco cosa sapere

Il 27 maggio 2025 prende il via una nuova emissione del Btp Italia, con un tasso di rendimento fissato all'1,85%. Questo strumento di investimento rappresenta un'opportunità interessante per risparmiatori e investitori: scopriamo chi può beneficiarne, quanto investire e quali sono i requisiti necessari per partecipare. Analizziamo insieme le caratteristiche salienti di questa emissione e le aspettative sul rendimento.

