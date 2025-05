Btp Italia rendimenti e a chi conviene | domani al via per i piccoli risparmiatori il bond anti-inflazione

Domani debutta il BTP Italia, il bond anti-inflazione pensato per i piccoli risparmiatori, offrendo rendimenti interessanti. Tuttavia, il contesto è complesso: da un lato, la protezione dei risparmiatori; dall'altro, le minacce di Donald Trump, pronto a scatenare conflitti commerciali con dazi del 50% sulle importazioni europee. Quali saranno le implicazioni per il mercato e per i risparmiatori italiani?

Da una parte c?è Donald Trump e la minaccia di scatenare contro l?Europa una scontro commerciale combattuto con dazi al 50% sulle importazioni statunitensi dal Vecchio Continente.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Btp Italia, rendimenti e a chi conviene: domani al via per i piccoli risparmiatori il bond anti-inflazione

