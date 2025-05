Btp Italia la cedola minima è all’185% | collocamento al via da domani

Il ministero dell'Economia ha annunciato che la cedola annua minima per la ventesima emissione del Btp Italia sarà dell'1,85%. Il collocamento partirà domani, martedì 27 maggio, e la cedola definitiva sarà comunicata in seguito. Questa iniziativa mira a fornire agli investitori un'opzione sicura in un contesto economico incerto.

(Adnkronos) – È stata fissata all'1,85% la cedola (reale) annua minima della ventesima emissione del Btp Italia, al via da martedì 27 maggio. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze ricordando che la cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all'apertura della quarta giornata di emissione.

