Btp Italia domani al via per i piccoli risparmiatori | così il meccanismo anti-dazi protegge in caso di aumento dei prezzi

Domani prende il via il BTP Italia, un'opportunità pensata per i piccoli risparmiatori, che offre un meccanismo antidazi per proteggere il potere d'acquisto in caso di aumento dei prezzi. Nel frattempo, si fa sentire la minaccia di Donald Trump, che potrebbe innescare una guerra commerciale con dazi al 50% sulle importazioni europee, creando un contesto di incertezza economica per l'Europa.

🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Btp Italia domani al via per i piccoli risparmiatori: così il meccanismo anti-dazi protegge in caso di aumento dei prezzi

