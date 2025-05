Btp Italia cedola minima fissata all’185%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che la cedola reale annua minima per la ventesima emissione del Btp Italia, che partirà martedì 26 maggio, è fissata all'1,85%. La cedola definitiva verrà comunicata venerdì 30 maggio, all'apertura dei mercati, aprendo opportunità per gli investitori interessati a queste obbligazioni legate all'inflazione.

La cedola reale annua minima della ventesima emissione del Btp Italia, al via da martedì 26 maggio, è fissata all’ 1,85%. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze. La cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all’apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo. Btp Italia, tutto quello che c’è da sapere. Il titolo, con godimento 4 giugno 2025 e scadenza 4 giugno 2032, è indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre... 🔗 Leggi su Lapresse.it