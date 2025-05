Btp Italia al via la nuova emissione | rendimento minimo all’185% e premio fedeltà dell’1%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato l'avvio della nuova emissione del Btp Italia, con un rendimento minimo fissato all'1,85% e un premio di fedeltà dell'1%. Questo titolo, disponibile per l'acquisto a partire da domani, offrirà benefici a chi lo acquisterà questa settimana e lo deterrà fino alla scadenza, prevista per il 4 giugno.

Rendimento minimo all'1,85% e premio di fedeltà pari all'1%. Sono queste le due caratteristiche comunicate dal Mef del Btp Italia, la cui emissione partirà da domani. Il premio fedeltà varrà per chi acquisterà il titolo in questa settimana e lo manterrà fino alla sua scadenza, fissata per il 4 giugno 2032. L'emissione per famiglie e piccoli investitori durerà tre giorni. Solamente giovedì pomeriggio, quando sarà terminata, il ministero dell'Economia potrà confermare i tassi previsti o rialzarli nel caso in cui i movimenti di mercato portino a una rivalutazione. La chiusura del Btp Italia è prevista per venerdì con gli istituzionali...