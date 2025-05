Btp Italia 2025 al via domani il collocamento | tutto ciò che c’è da sapere

Domani prende il via il collocamento della ventesima edizione del BTP Italia, un titolo di Stato progettato per i risparmiatori privati, indicizzato all'inflazione italiana. Con una durata di sette anni, offre un rendimento reale minimo dell'1,85% e un premio finale dell'1% per chi mantiene l'investimento fino alla scadenza. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere su questa opportunità di investimento.

Domani scatta il collocamento della ventesima edizione del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana pensato per i risparmiatori privati. Durerà sette anni, avrà un rendimento reale minimo dell'1,85% e un premio finale dell'1% per chi lo tiene fino a scadenza. È la prima emissione da oltre due anni (l'ultima è di marzo 2023) e arriva a pochi giorni dal rialzo della prospettiva sull'Italia di Moody's da "stabile" a "positiva. Si può comprare fino a venerdì 30 maggio, salvo chiusura anticipata. Che cos'è il Btp Italia: il titolo antinflazione per i piccoli risparmiatori. Il Btp Italia è un titolo pensato principalmente per i risparmiatori privati: protegge il capitale dall'erosione dell'inflazione, grazie a un meccanismo che rivaluta sia le cedole che il capitale all'inflazione del semestre di riferimento in base all'indice Istat (FOI, Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi)...

