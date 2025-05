BSMT on the map | il nuovo format di Gianluca Gazzoli debutta con Cesare Cremonini

BSMT on the map, il nuovo format di Gianluca Gazzoli, debutta con Cesare Cremonini. Dopo il successo nel suo BSMT, Gazzoli porta lo storytelling fuori dallo studio per esplorare luoghi reali e significativi. Scopri come questo format innovativo trasforma le storie in esperienze itineranti, unendo musica e narrazione in un viaggio unico.

Dopo aver dato voce a centinaia di storie nella sua "casa" ufficiale, il BSMT (Basement) di Gianluca Gazzoli si apre a nuovi orizzonti. Nasce BSMT on the map, un format originale e itinerante che porta lo storytelling fuori dallo studio, attraversando luoghi reali e ricchi di significato. Questo nuovo progetto racconta grandi protagonisti della musica, dello sport, del cinema e dell'imprenditoria, attraverso i posti che hanno segnato le loro vite. BSMT on the map segna un punto di svolta per il popolare hub creativo di Gazzoli, dove le idee prendono forma e diventano narrazioni in grado di superare i confini dello spazio tradizionale...

