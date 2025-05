Bsc Grosseto sconfitto a Reggio Emilia | difesa fallosa e infortuni pesano

Il Bsc Grosseto vive un momento difficile, subendo un’ulteriore sconfitta a Reggio Emilia per 3-2. La squadra, guidata da Enrico Vecchi, è afflitta da infortuni e inattese defezioni, che pesano sulla performance in campo. Nonostante il grande impegno, la difesa ha mostrato falle importanti, costringendo gli uomini maremmani a cedere ancora una volta. La situazione in classifica si fa sempre più complessa per il Grosseto.

BASEBALL E’ davvero un periodaccio per il Bsc Grosseto. La squadra di Enrico Vecchi perde anche la seconda sfida della serie a Reggio Emilia (3-2 il finale) e scivola in classifica. Il nove maremmano, decimato da infortuni e defezioni, lotta fino alla fine ma deve arrendersi ancora una volta per gli errori commessi da una difesa troppo fallosa nonostante il monte di lancio dimostri ancora una volta un ottimo valore. Il duello tra le coppie di pitcher PrinsRodriguez e MadanBetancourt si risolve a favore di questi ultimi, nonostante il Bsc Grosseto metta a segno due valide in più, compensatIe dai due errori (a zero) dei maremmani, che alla fine sono stati entrambi decisivi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bsc Grosseto sconfitto a Reggio Emilia: difesa fallosa e infortuni pesano

