Bruciata l’auto di un magistrato a Cassino si indaga sull’atto intimidatorio | “Episodio preoccupante”

Un grave atto intimidatorio ha colpito Cassino, dove è stata bruciata l'auto di un magistrato. L'incendio doloso segue una serie di episodi preoccupanti nella zona, spingendo le autorità a convocare un incontro nella prefettura di Frosinone per discutere misure urgenti di contrasto. La situazione solleva allerta e richieste di maggiore sicurezza per chi opera nel settore giudiziario.

L'incendio doloso all'auto di un pm è solo l'ultimo degli episodi intimidatori a Cassino. L'incontro per la sicurezza convocato nella prefettura di Frosinone ha annunciato misure immediate per il contrasto ad episodi del genere... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bruciata l’auto di un magistrato a Cassino, si indaga sull’atto intimidatorio: “Episodio preoccupante”

Bruciata l’auto di un magistrato a Cassino, si indaga sull’atto intimidatorio: “Episodio preoccupante” - L’incendio doloso all’auto di un pm è solo l’ultimo degli episodi intimidatori a Cassino. L’incontro per la sicurezza convocato nella prefettura di Frosinone ha annunciato misure immediate per il ... 🔗Si legge su fanpage.it

Choc a Cassino, bruciata l’auto di un magistrato della procura - Attentati incendiati a Cassino, dove nel mirino della criminalità finisce anche un magistrato. L'auto di un sostituto procuratore è stata distrutta dalle fiamme.L'attentato ... 🔗Secondo ilmessaggero.it