Un triste risveglio per i residenti di Milano: l'area giochi del parco Baden Powell, inaugurata a settembre 2024, è stata distrutta dai vandali. Attrezzi in legno sono andati in fiamme, lasciando solo rottami carbonizzati. Questo atto di vandalismo, avvenuto in zona Naviglio, ha suscitato indignazione tra le famiglie, che avevano accolto con entusiasmo questo nuovo spazio ricreativo.

Milano, 26 maggio 2025 – Un risveglio amaro per le famiglie che vivono e frequentano il parco Baden Powell, in zona Naviglio: dei vandali sono entrati in azione dando fuoco all’area giochi all’altezza di via Carlo Torre, inaugurata solo pochi mesi fa, a settembre del 2024. Le fiamme hanno completamente devastato i giochi di legno e letteralmente “fuso” altri elementi, come i “molloni” di plastica. Tutto è successo per mano di ignoti nella notte tra domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio. Situato a lato de l Naviglio Grande, il Baden-Powell, dedicato al fondatore dello scoutismo, è un parco molto frequentato ed è una realtà importante per le famiglie di Milano da venti anni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bruciata dai vandali la nuova area giochi del parco Baden Powell: molloni “fusi” dalle fiamme e attrezzi in legno carbonizzati

