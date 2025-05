Bruce springsteen commenta la performance di jeremy allen white nel biopic

Bruce Springsteen condivide le sue impressioni sulla performance di Jeremy Allen White nel biopic "Deliver Me From Nowhere". Questo film atteso esplora la vita e la carriera del leggendario musicista, mettendo in luce la genesi del suo iconico album del 198... e il suo impatto duraturo sulla musica americana. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova rappresentazione cinematografica.

Il mondo del cinema si prepara ad accogliere un nuovo biopic dedicato a una delle icone più rappresentative della musica americana. La pellicola, intitolata Deliver Me From Nowhere, narra il percorso artistico e personale di Bruce Springsteen, focalizzandosi sulla realizzazione del suo album del 1982, Nebraska. Tra le interpretazioni principali spicca quella di Jeremy Allen White nel ruolo del protagonista, mentre Gaby Hoffman interpreta Adele Springsteen, madre dell'artista. Questo progetto cinematografico vede la partecipazione di un cast di rilievo che include anche Stephen Graham, Paul Walter Hauser, Jeremy Strong e Marc Maron...

