Britney Spears | il volo che ha fatto discutere

Britney Spears torna al centro dell'attenzione per un episodio controverso avvenuto durante un volo verso Los Angeles. Tra eccessi e polemiche, la popstar ha suscitato discussioni accese, destando l'interesse dei media e dei fan. Scopri tutti i dettagli del volo turbolento e le reazioni che hanno seguito l'incidente su Donne Magazine.

La popstar coinvolta in un episodio controverso durante un volo per Los Angeles. Britney Spears e il volo turbolento: tra eccessi e polemiche su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Britney Spears: il volo che ha fatto discutere

Approfondimenti da altre fonti

Britney Spears beve vodka e si accende una sigaretta in volo: caos sull’aereo! - Britney Spears beve vodka e si accende una sigaretta in volo: caos sull’aereo! La popstar chiede scusa ma scrive: “Incredibilmente divertente”. Secondo msn.com

Si ubriaca e fuma durante il volo, scatenando il caos: Britney Spears fuori controllo scrive un post di scuse - Britney Spears torna a far parlare di sé, purtroppo non per ragioni edificanti. La celebre popstar statunitense (43 anni) è stata letteralmente prelevata da un aereo per aver assunto comportamenti ... Scrive msn.com

Britney Spears crea caos su un aereo bevendo vodka e fumando (come se fosse normale): «Il mio amico me l'ha messa in bocca» - Britney Spears senza freni. La 43enne ha suscitato "preoccupazione" dopo aver presumibilmente iniziato a fumare mentre si concedeva ... Come scrive msn.com

