Brigitte prende a schiaffi Macron prima di scendere dall’aereo | il video inchioda il presidente francese ma lui smentisce

Un video virale mostra Brigitte Macron che schiaffeggia il marito Emmanuel prima di scendere da un aereo, suscitando reazioni e commenti. L'ufficio del presidente francese ha tentato di sminuire l'accaduto, definendolo un "battibecco innocuo" e un momento di "complicità" tra la coppia. Scopriamo i dettagli di questo insolito episodio che ha catturato l'attenzione dei media e del pubblico.

”Un innocuo battibecco” di coppia. Anzi no, ”un momento di complicità” tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, ”stavano scherzando, si stavano rilassando un’ultima volta prima dell’inizio del tour”. Così l’ufficio di Macron ha cercato di minimizzare il video, diventato virale, che vede la premiere dame respingere il presidente francese con due mani sul volto mentre i due sono ancora a bordo dell’aereo che li ha portati ieri ad Hanoi, in Vietnam, prima tappa del tour nel Sudest asiatico. ”E’ stato un momento di vicinanza. Non basta per dare ai complottisti qualcosa su cui discutere”, ha tagliato corto lo staff del capo dell’Eliseo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brigitte prende a schiaffi Macron prima di scendere dall’aereo: il video inchioda il presidente francese, ma lui smentisce

