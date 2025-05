Brigitte Macron schiaffeggia il presidente sull’aereo presidenziale L’Eliseo | Una presa in giro tra coniugi

Un episodio sorprendente è avvenuto sull'aereo presidenziale: Brigitte Macron ha scherzosamente "schiaffeggiato" il marito Emmanuel al loro ritorno dal Vietnam. Ripreso da più angolazioni, il gesto giocoso ha catturato l'attenzione mediatica globale, scatenando commenti e interpretazioni su vita coniugale e dinamiche di potere. Scopriamo i dettagli di questo curioso momento che ha fatto il giro del mondo in pochi istanti.

Un colpo rapido, due mani sul volto del presidente e un passo indietro in diretta. Non è una nuova campagna virale, ma il gesto – ripreso da più angolazioni – di Brigitte Macron che “schiaffeggia” il marito Emmanuel all’atterraggio in Vietnam. Un video che ha fatto il giro del mondo in poche ore, e che l’Eliseo ha prima bollato come falso per poi ammettere: sì, è successo davvero. Nel filmato, diffuso su X, si vede la coppia presidenziale scendere dall’aereo la sera del 25 maggio. Brigitte, in rosso acceso, cammina accanto al marito e, all’improvviso, gli poggia entrambe le mani sul volto con un gesto rapido e tutt’altro che affettuoso... 🔗 Leggi su Panorama.it