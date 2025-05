Brigitte Macron schiaffeggia il marito sull’aereo La replica dell’Eliseo

Un episodio sorprendente ha catturato l'attenzione durante il viaggio di Stato di Brigitte e Emmanuel Macron in Vietnam: un schiaffo inaspettato tra i coniugi a bordo dell'aereo ha fatto il giro del web. L'Eliseo si è affrettato a fornire chiarimenti, ma la spiegazione sembra non aver placato le polemiche. Scopriamo di più su questo controverso momento e le reazioni che ha suscitato.

Brigitte Macron schiaffeggia suo marito, il Presidente francese, in mondo visione, mentre si apre il portellone dell’aereo che li ha condotti in Vietnam per una visita di Stato. Il video diventa virale e l’Eliseo si affretta a correre ai ripari, dando una spiegazione dell’accaduto che non convince tutti. Emmanuel Macron, lo schiaffo di sua moglie Brigitte. Nemmeno Melania Trump è arrivata a tanto. Se la First Lady americana si è rifiutata più volte di dare la mano a suo marito Donald Trump, Brigitte Macron si è resa protagonista di un gesto molto più eclatante nei confronti della sua “dolce metà”, prendendolo a schiaffi... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Brigitte Macron schiaffeggia il marito sull’aereo”. La replica dell’Eliseo

VIDEO | Turbolenze all’Eliseo: Brigitte schiaffeggia Macron all’atterraggio in Vietnam - Lo schiaffo istituzionale immortalato all'apertura del portellone dell'aereo. L'imbarazzo dell'Eliseo: "Solo un battibecco, un momento di complicità" ... 🔗Lo riporta dire.it

Brigitte «schiaffeggia» Emmanuel Macron? Il video girato all'arrivo ad Hanoi semina il dubbio tra gli utenti dei social - (LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Hanoi, in Vietnam, la sera di domenica 25 maggio, prima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico. Mentre scendeva dall'aereo, il capo dell ... 🔗Da msn.com

Brigitte Macron schiaffeggia Emmanuel. In un video la lite presidenziale (Smentita dall’Eliseo) - E’ successo all’arrivo in Vietnam della coppia presidenziale francese. Il filmato sui tg e sul web sommerso di commenti ... 🔗Segnala msn.com