Brigitte Macron schiaffeggia Emmanuel In un video la lite presidenziale Smentita dall’Eliseo

Roma, 26 maggio 2025 - Un video dell'Associated Press ha catturato l'attenzione della Francia, mostrando una presunta lite tra Brigitte e Emmanuel Macron al loro arrivo in Vietnam. Nelle immagini, la First Lady sembra schiaffeggiare il presidente, suscitando stupore e curiosità. Tuttavia, l'Eliseo smentisce quanto accaduto, alimentando il dibattito sull'accaduto e le dinamiche della coppia presidenziale.

Roma, 26 maggio 2025 - Brigitte che schiaffeggia Emmanuel? La Francia s'interroga sulla lite tra la First lady e il presidente francese, mostrata in un video dall'Associated Press girato al loro arrivo in Vietnam. Il filmato, finito su tutti i tg francesi, mostra il portellone dell'aereo presidenziale aperto sulla pista di Hanoi e Macron che attende di scendere. Il numero uno parla con qualcuno che non si vede, poi si gira verso l'interno e compaiono le braccia di Brigitte (Confermerà l'Eliseo più tardi), che danno un buffetto sul viso del marito. Mentre sul web non si contano i commenti, l'Eliseo è corso ai ripari smentendo la lite tra i due coniugi presidenziali: "Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita"...

